Bayern München - AC Mailand in Shenzhen/China.FCB-Coach Carlo Ancelotti gewann mit Milan als Spieler und Trainer die Königsklasse. Der AC holte die wichtigste Trophäe des europäischen Klubfußballs siebenmal, zuletzt 2007, als die Italiener im Viertelfinale den FC Bayern eliminierten. Die jüngere Vergangenheit war dagegen eher schmucklos - Milan war drei Jahre in Folge nicht im Europacup. Dafür beim Champions Cup in Übersee, wo es 2016 in Chicago ein 3:3 gegen Bayern gab.