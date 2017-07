Indiana Jones und der Tempel des Todes Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:45 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Archäologe Indiana Jones (Ford) landet 1935 mit Sängerin Willie (Kate Capshaw) und Knirps Short Round (Ke Huy Quan) in einem indischen Dorf, dessen Kinder von einer Sekte entführt wurden. Das Trio macht sich auf die Suche. Original-Titel: Indiana Jones and the Temple of Doom Laufzeit: 150 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA 1984 Regie: Steven Spielberg FSK: 12 Schauspieler: Dr. Henry „Indiana" Jones Harrison Ford Wilhelmina „Willie" Scott Kate Capshaw Mola Ram Amrish Puri Chattar Lal, Premierminister des Maharadscha Roshan Seth Shorty Round Jonathan Ke Quan Captain Blumburtt Philip Stone