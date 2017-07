Sein erster Fall führt Finn an den Timmendorfer Strand, wo die Leiche des Lübecker Marzipanfabrikanten Lübbers gefunden wurde. Der Industrielle wurde mit einem seiner Marzipanriegel erstickt. Mit seiner bodenständigen und etwas hypochondrischen Kollegin Sandra nimmt Finn die Ermittlungen auf. Lübbers war bei seinen Mitmenschen unbeliebt, und so gibt es einige, die als Täter in Frage kommen.