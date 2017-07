Nach einem Verkehrsunfall übernehmen Niklas Ahrend und Julia Berger den an Alzheimer erkrankten Claus Teubner. Der verwirrte Mann war offenbar auf dem Weg zu seiner Frau, er lebt in einem Pflegeheim. Die OP übersteht Claus, und zur Überraschung aller kann der Patient sich nach dem Eingriff wieder an seine Vergangenheit erinnern. Niklas und Julia fragen sich, wie es dazu kommen konnte.