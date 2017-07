Umgeben von der bilderbuchgleichen Winterlandschaft Norwegens spekuliert Tim in Tromsø über die Aufgaben, die auf ihn warten könnten. Die Boxverköstigung wühlt Tim emotional richtig auf. Zum einen versteht er Holger Bodendorfs Aufgabe nicht, da dieser ihn mit "Soul Food" herausfordert. Zum anderen bewegt ihn das Gericht emotional so sehr, dass er sich in seine Kindheit zurückversetzt fühlt.