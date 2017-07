Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn? 24. Juli | VOX | 14:00 - 15:00 Uhr | Dokusoap Infos

Mehr Termine Inhalt Fitnesstrainer Robert (34) erzieht seine Söhne Arminius (6) und Achilles (5) mit viel Lockerheit und erfüllt den Jungs jeden Wunsch - Nur bei einem Punkt lässt der Ex-Profiboxer nicht locker: Die sportliche Förderung. Bis zu sieben Mal in der Woche haben die Kids Fußballtraining. Möchte Robert seine gescheiterte Sportkarriere etwa durch seine Kinder ausleben? Papa Marco (24) hingegen setzt in der Erziehung von Jamal (6) und Aaron (5) eher auf klare Regeln. Bei der Frage, ob die Jungs seine leiblichen Kinder sind, weicht der Speditionskaufmann jedoch aus. Wissen die beiden überhaupt, dass Marco "nur" ihr Stiefvater ist? Untertitel: Robert vs. Marco-Joel Laufzeit: 60 Minuten Genre: Dokusoap, D 2015 Folge: 44 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets