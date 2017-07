In aller Freundschaft Heute | HR | 14:00 - 14:45 Uhr | Arztserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der Gesundheitsdezernent Jürgen Strauber erleidet einen Herzinfarkt und wird in die Sachsenklinik gebracht. Bei ihm ist seine Assistentin Vera Bader, die durch ihre früheren Intrigen die Sachsenklinik fast zerstört hat. Wegen guter Führung aus der Haft entlassen, hat ihr Strauber eine zweite Chance gegeben und sie wieder eingestellt. Er ist noch immer überzeugt von ihren fachlichen Qualitäten. Untertitel: Ein Freund in der Not Laufzeit: 45 Minuten Genre: Arztserie, D 2017 Regie: Klaus Jochmann, Wilhelm Engelhardt Folge: 22 Schauspieler: Vera Bader Claudia Wenzel Jürgen Strauber Jaecki Schwarz Alexander Weber Heio von Stetten Jakob Heilmann Karsten Kühn Lisa Schroth Ella Zirzow Jonas Heilmann Anthony Petrifke Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets