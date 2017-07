From Dusk Till Dawn - Die Serie Heute | RTL NITRO | 22:50 - 23:35 Uhr | Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Brüder Seth und Richie Gecko haben bei einem Banküberfall mehrere Menschen ermordet. Auf der Flucht vor dem FBI und den Texas Rangern haben sie die Familie des früheren Pfarrers Jacob Fuller als Geiseln genommen. Nachdem sie die Grenze überquert haben, rasten sie in einem Stripclub, der von Vampiren bevölkert ist. Die Brüder müssen sich mit allen Mitteln gegen die Blutsauger zur Wehr setzen. Original-Titel: From Dusk Till Dawn Untertitel: Wie alles begann Laufzeit: 45 Minuten Genre: , USA 2014 Regie: Robert Rodriguez Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Seth Gecko D.J. Cotrona Richie Gecko Zane Holtz Santánico Pandemonium Eiza González Freddie Gonzalez Jesse Garcia Kate Fuller Madison Davenport Scott Fuller Brandon Soo Hoo Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets