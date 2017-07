In dieser Folge besucht die Moderatorin zwei Autoren, die sich der fantastischen Literatur verschrieben haben. Zuerst reist Bettina Böttinger an den Niederrhein, wo Wolfgang Hohlbein lebt, der mit 150 Bestsellern der erfolgreichste deutsche Fantasy-Autor ist. Weiter geht es in die Eifel zu Kai Meyer, in dessen "Schreibhaus" diverse Original-Requisiten aus den Star-Wars-Filmen stehen.