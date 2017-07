Die Köche reisen per Hausboot durch die Kanäle, um die regionale Küche im Westen kennenzulernen. In dieser Folge geht es über den Wesel-Datteln- Kanal bis zum Yachthafen Flaesheim. Dort gehen Björn Freitag und Frank Buchholz vor Anker, am Abend wollen sie grillen. Die beiden erkunden die Gegend, sammeln Wacholderbeeren, ernten Honig, besuchen die Ziegenkäserei Andres und die Pilzfarm Schmöning.