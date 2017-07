Die attraktive Unternehmensberaterin Katja Steinfurth bemüht sich redlich, ihre Karriere, ihre Liebesbeziehung zu ihrem verheirateten Chef und ihre Verpflichtungen als allein erziehende Mutter unter einen Hut zu bringen - nicht immer mit Erfolg. Als Tibor, das Lieblingspferd ihres Sohnes Lukas, sich nach einem Unfall merkwürdig aggressiv verhält und eingeschläfert werden soll, scheint der Pferdeflüsterer Nils Peterson die letzte Rettung zu sein. So macht sich Katja mit Lukas und Tibor auf den Weg zur "Pferdeinsel". Und in der Abgeschiedenheit des kleinen, malerischen Eilands erkennt die junge Frau allmählich, dass sich in ihrem Leben einiges ändern muss ... Mit "Die Pferdeinsel" hat Josh Broecker eine sensible Liebesgeschichte vor dem Hintergrund einer schwierigen Mutter-Sohn-Beziehung inszeniert. Mit viel Gespür für emotionale Zwischentöne erzählt der Film von (Mutter-)Liebe und Vertrauen, von Lebenslügen, Loyalität und Aufrichtigkeit. In den Hauptrollen glänzen Muriel Baumeister ("Das Bernstein-Amulett") und Hannes Jaenicke ("So fühlt sich Liebe an") als sensibles Traumpaar. In weiteren Rollen überzeugen Pierre Besson und Maurice Teichert. Der Film wurde an Originalschauplätzen auf der Insel Amrum gedreht.