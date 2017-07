Die Frau in Gold Morgen | ONE | 09:55 - 11:35 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Maria Altmann führt ein zufriedenes Leben in Los Angeles. Nur die Erinnerungen haben sie nie losgelassen: Als Tochter der jüdischen Unternehmerfamilie Bloch-Bauer war sie vor dem Zweiten Weltkrieg in Wien zu Hause, bevor sie in die USA fliehen musste. Viele Jahrzehnte später erfährt die alte Dame, dass sie die rechtmäßige Erbin mehrerer Werke des österreichischen Malers Gustav Klimt ist. Original-Titel: Woman in Gold Laufzeit: 100 Minuten Genre: Drama, GB, USA 2015 Regie: Simon Curtis FSK: 6 Schauspieler: Maria Altmann Helen Mirren Randol Schoenberg Ryan Reynolds Hubertus Czernin Daniel Brühl Pam Schoenberg Katie Holmes Fritz Altmann Max Irons Sherman Charles Dance