Sheldon versucht die Tatsache zu akzeptieren, dass seine Amy nicht mehr zu ihm zurück will. Deshalb bittet er Howard und Raj um ihre Mithilfe, ihm eine neue Freundin zu besorgen. Schließlich haben sie ihm damals auch Amy vorgestellt. Also suchen sie im Internet nach einer passenden Kandidaten für den schwer Vermittelbaren. Amy geht derweil mit ihrem geheimnisvollen Freund Dave aus, über den sie niemandem etwas erzählen will.