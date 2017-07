Promis lassen sich gerne bejubeln und als Helden der modernen Medienlandschaft verehren. Doch was haben die Stars wirklich drauf? In jeder Show lassen sich vier bekannte Persönlichkeiten auf einen Wettstreit gegeneinander ein, um jeweils einen ihrer Fans ein hübsches Sümmchen zu bescheren. Dabei gilt es in verschiedenen Spielen Herausforderungen zu meistern und Geschicklichkeit, Allgemeinwissen oder Kondition unter Beweis zu stellen.