The Neighbors Morgen | ORF 1 | 05:35 - 06:00 Uhr | Comedyserie Infos

In nächster Umgebung hat ein neuer, exklusiver Country-Club eröffnet. Obwohl Debbie ihre Alien-Nachbarn kürzlich noch eindringlich vor solchen Einrichtungen gewarnt hat, will Marty unbedingt hingegen. Als sich die Weavers verstohlen aus dem Haus schleichen, bekommen die Bird-Kersees prompt Wind davon und folgen ihnen auf dem Fuß. Im Club angekommen, scheint das vornehme Getue der Weavers gar nicht gut anzukommen - ganz im Gegensatz zum eigenartigen Verhalten der Bird-Kersees. Untertitel: Der Country Club Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2013 Regie: Christopher Koch, Chris Koch Folge: 14 FSK: 12 Schauspieler: Gertz Jami Marty Weaver Lenny Venito Debbie Weaver Jami Gertz Larry Bird Simon Templeman Jackie Joyner-Kersee Toks Olagundoye Amber Weaver Clara Mamet