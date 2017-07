Alfred Dorfer blickt auf vier Solo- und etwa ein Dutzend weiterer Programme zurück, die er mit Kollegen wie Düringer, Hader, Händler und so weiter zusammen auf die Bühne gestellt hat. Eine Fülle an Nummern und Pointen also, aus denen sich leicht ein "Best of" machen ließe. Aber Dorfer macht mehr daraus: Er setzte in "bisjetzt" Sketche und Ideen aus alten Programmen so zusammen, dass der Eindruck eines neuen entstand. Herausgekommen ist eine Art Lebensgeschichte von den "Freuden" der Kindheit bis zur "Lust" des Älterwerdens. Ein ebenso reifes wie witziges Programm, das die Hallen zum Bersten bringt. Mit dabei: Günther Paal, Lothar Scherpe und Peter Hermann.