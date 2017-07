Eine Fahrt in die Ferien, wie mancher jeder kennt: Es ist heiß, die Kinder quengeln im Auto auf der Rückbank. Noch dazu die Aussicht auf das eigene Ferienhaus, bei dem renovierungstechnisch noch reichlich Hand anzulegen ist. Wie ein Wunder taucht ein alter Schulfreund auf. Harry spricht Michel in der Herrentoilette einer Raststätte an und lädt sich und seine üppige Verlobte bei der Familie zum Kaffee ein. Dafür nimmt er die drei kleinen Töchter im klimatisierten Auto mit. Und Harry, der reich geerbt hat, will weiter helfen. Und mischt sich ein. Aus dem konfliktscheuen Michel will er einen Mann machen, der sich gegen seine dominanten Eltern und das zuletzt ohne Rücksprache in Rosa renovierte Bad stellt. Er ist es auch, der der Familie einen schicken neuen Geländewagen kauft, als das klapprige Familiengefährt den Geist aufgibt. Während die Familie hocherfreut ist, schäumt Michel vor Wut, der sich ein Auto wie dieses von seinem Lehrergehalt nie leisten könnte. Und statt kritische Situationen zu mildern, beschwört Harry immer neuen Ärger herauf.