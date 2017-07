Was die Auto-Verriegelung mit Hightech und dem Konkurrenzkampf der Auto-Zulieferer zu tun hat, wird beim deutschen Weltmarktführer für Autoschlösser deutlich. Die Zentralverriegelung war die Innovation des 20. Jahrhunderts, doch wird es gelingen, neue Systeme ebenso erfolgreich zu etablieren? So soll ein Türbremssystem vor einem Zusammenstoß mit Hindernissen schützen. Die n-tv Dokumentation zeigt, was hinter dem Verriegeln eines Autos steckt.