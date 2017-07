Ganz im Gentleman-Ton nimmt sich der Comedian den Alltag und die großen Fragen vor, verknüpft Banales mit Lebenswichtigem. Es geht um die Themen der Zeit: die Zukunft des Abendlands, Burn Out und den aktuellen Preis des Akropolis-Tellers nach dem Fixing an der Frankfurter Börse... eben Nuhr unter uns. Der Titel ist Programm! Dieter Nuhr steht nicht über den Dingen, er ist bei uns - und flüstert uns direkt ins Ohr. Er spricht aus, was andere oft nicht mal zu denken wagen! Nuhr schaut über den Tellerrand, und was er da sieht, ist zwar oft lächerlich, aber immer saukomisch! Wer sonst, außer Dieter Nuhr, wagt sich so tief in den Kosmos der menschlichen Psyche? Schließlich warten dort die großen Probleme der Menschheit: Wieso sind Trottel glücklicher? Warum will trotzdem keiner blöd sein? Und ist es dann nicht wieder blöd, sich schlau und nachdenklich in die Depression zu stürzen? Im sportlich lässigen Plauderton lästert der Düsseldorfer intelligent über Gott und die Welt: Arabischer Frühling, Klimawandel, Deutsche Bahn - Stammtischschwerpunkte und Großereignisse werden kurz verdichtet und auf die Schippe genommen. Seine Alltagsbeobachtungen sind scharf und offenbaren neue Perspektiven. Das breit gefächerte Themenspektrum schließt selbst die arme Rotbauchunke ein, die dem chinesischen Konsumverhalten zum Opfer gefallen ist. Die Rotbauchunke, auch Tieflandunke oder Feuerkröte genannt, leidet, weil über eine Milliarde Chinesen auch Autofahren wollen... Nuhr gibt Ratschläge, Trost und selbstverständlich alles! Dieser Mann sprengt die Grenzen. Und selbst wo Tausende zuhören, hat jeder einzelne das Gefühl: Wir sind Nuhr unter uns.