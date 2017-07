Die Familien aus Sendung 3: Familie Bauch aus Llubi (Mallorca, Spanien): Teamkapitän ist die 9-jährige Luna. Zu ihrem Team gehören Mutter Marquerite (43, Immobilienmaklerin und Übersetzerin), Vater Arno (54, Schreinermeister) und Oma Irene (77, Rentnerin). Die Bauchs sind eine sympathische Auswandererfamilie, für die keine Herausforderung zu groß ist. Sie haben ein sonniges Gemüt und sind durchweg positiv. Marquerite kommt gebürtig aus den Niederlanden, Arno ist in Bielefeld aufgewachsen. Heute leben die Bauchs auf Mallorca. Irene ist eine agile Power-Oma mit viel Engagement für ihre Ehrenämter und Hobbys. Familie Bergerhausen aus Erftstadt (NRW): Die 10-jährige Lilly steht dem Team Bergerhausen als Kapitän vor. An ihrer Seite spielen Mutter Kornelia (31, Hausfrau), Vater Oliver (35, Einzelhandelskaufmann) und Olivers Schwester Sarah (24, Altenpflegerin). Die Bergerhausens sind absolute Sportskanonen. Ehrgeizig sind alle Familienmitglieder, auch wenn es Sarah gerne etwas ruhiger angehen lässt als ihr Bruder Oliver. Egal, ob Fußball, Gewichtstraining oder Fitness, die Familie ist voller Freude dabei. Nur Tanzen kann der durchtrainierte Oliver einfach nicht. Die Bergerhausens sind eine herzliche Familie und für jeden Spaß zu haben. Familie De Villers aus Borken (Hessen): Nicolas ist 10 Jahre und Teamkapitän der Familie De Villers. Er spielt zusammen mit seiner Mutter Franziska (31, Fleischereifachverkäuferin), Vater William (34, Industriemechaniker) und Opa Berthold (56, Maschinenbauer). Langeweile kommt im Mehrgenerationenhaus der Familie De Villers sicher nicht auf. Im Mittelpunkt aller Familienunternehmungen steht dabei das Hobby von Nicolas: das Kart fahren. Nicht nur William, der auch Nicolas' Trainer ist, sondern die gesamte Familie fährt in den Sommermonaten mit zu den Rennen und unterstützt ihn so gut sie kann. Nach jeder Runde stellt Daniel Hartwich verlockende Preise in Aussicht. Der eine Preis ist eher attraktiv für die Erwachsenen, der andere besonders reizvoll für die Kinder. Nun muss sich die gesamte Familie auf die Entscheidung ihres Kindes verlassen. Jeder Gewinn wird von einem Prominenten präsentiert - auf einer Falltür stehend. Hat sich ein Kind für einen Preis entschieden, schickt es den ungewollten Preis samt Promi durch eine Falltür. In der 3. Folge werben vier Teilnehmer aus "Deutschland sucht den Superstar" - auf den Falltüren stehend - mit ihren Preisen um die Gunst der Kinder: Pietro Lombardi, Menderes Bagci, Prince Damien sowie der DSDS-Gewinner 2017 Alphonso Williams. Neben den Ratespielen präsentiert Daniel Hartwich in jeder Sendung lustige Showacts. In der dritten Folge treten das Comedy- und Gesangs-Duo "La Bande Artistique" sowie die Schattentheatergruppe "Halves Project" auf. Doch nur Angucken gibt's bei Daniel Hartwich natürlich nicht. Direkt nach jedem Auftritt der Künstler müssen die Familien ihr Talent unter Beweis stellen und die Performance so gut wie irgend möglich nachmachen. Welche Familie liefert die eindrucksvollste Show und gewinnt das Battle? - Familie Bauch aus Llubi (Mallorca, Spanien)