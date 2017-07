Wir sind die Rosinskis Morgen | ONE | 07:00 - 08:30 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Drei Kinder und ein Nichtsnutz als Mann - Peggy Rosinski muss ihr Leben fast im Alleingang stemmen. Für wenig Geld schuftet sie in einer Großreinigung. Weil ihr "Fels in der Brandung" Torben seit Monaten ohne Job ist, reicht es vorne und hinten nicht mehr. Die Zwangsräumung ihres Häuschens droht, denn auf dem Amt sitzt ein fieser Sachbearbeiter, der die lebensfrohe Frau auf dem Kieker hat. Original-Titel: Peggy - Das Leben ist kein Ponyhof Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2016 Regie: David Gruschka Gäste: Gäste: Nellie Thalbach FSK: 6 Schauspieler: Peggy Rosinski Anna Thalbach Torben Milan Peschel Angelika Rosinski Katharina Thalbach Devid Vincent Krüger Angelique Rosinski Nellie Thalbach Michelle Rosinski Emma Bading Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets