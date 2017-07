Detective Olivia Benson und ihre Kollegen arbeiten für die Sonderkommission Special Victim Unit in New York. Ihre schwere Aufgabe ist es Sexualverbrechen und Gewalttaten an Kindern aufzuklären: Benson ist von dem Killer und Serienvergewaltiger William Lewis überwältigt worden. Er zwingt sie, mit ihm in das Haus der Familie seiner Anwältin in Long Island einzudringen. Bensons Kollegen arbeiten fieberhaft daran, sie aus den Klauen des Mörders zu befreien...