Während des Einsatzes wegen eines potentiellen Kohlenmonoxid-Lecks in einem Privathaus, entdecken Lieutenant Severide und Cruz die Überreste einer Kinderleiche im Kamin. Weitere Informationen führen Severide zu der Annahme, dass diese Entdeckung mit einem Fall zu tun haben könnte, an dem er vor Jahren gearbeitet hat. Inzwischen rückt der Wahltag näher und Caseys Wahlkampf geht in die heiße Phase. Dies wiederum ruft Dawson auf den Plan, die das gesamte Team der Feuerwache 51 dazu verpflichtet, Casey zu unterstützen. Verkompliziert wird die ganze Sache jedoch dadurch, dass Stadtrat Becks alles tut, um Casey in der Öffentlichkeit schlecht darzustellen...