Nahe des idyllischen Örtchens Urft liegt der geheime unterirdische Regierungssitz für den atomaren Ernstfall, der Anfang der 1960er Jahre mitten in der als sicher geltenden Eifel erbaut worden ist. 40 Jahre lang fanden in dem NRW-Bunker geheime Übungen statt, die Manfred Räuber in der Landesregierung koordinierte. In der Dokumentation erzählt er, was in diesen Jahren unter der Erde geschah.