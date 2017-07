Die "alte" Jane kommt im Körper eines Models ins Leben zurück. Jane muss sich langsam an ihren neuen Schutzengel Paul gewöhnen. Luke muss in den Himmel zurück, da es ihm nicht gelungen ist, Jane von Grayson fernzuhalten. Nach der geplatzten Hochzeit wird Owen Janes neuer Boss - was zunächst zu Spannungen führt. Kim ist schwanger - und praktiziert, bis sie ihr Kind beinahe im Gerichtssaal bekommt.