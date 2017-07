Planet der Affen: Prevolution Heute | Pro7 | 20:15 - 22:20 Uhr | HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Menschenaffe Caesar dient als Versuchstier in der Demenzforschung. Als die Studie eingestellt wird, nimmt Wissenschaftler Will Rodman das junge Tier mit nach Hause. Doch Caesar entwickelt sich ganz anders als erwartet und plant mit seinen Artgenossen eine Revolution. Original-Titel: Rise of the Planet of the Apes Laufzeit: 125 Minuten Genre: , USA 2011 FSK: 12 Schauspieler: Will Rodman James Franco Caesar Andy Serkis Caroline Aranha Freida Pinto Charles Rodman John Lithgow John Landon Brian Cox Dodge Landon Tom Felton Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets