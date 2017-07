Pascal Röchel, Insasse der JVA Aachen, wird in die Karlsklinik gebracht und von Betty und Dr. Behring behandelt. Obwohl ein Polizist den Gefangenen begleitet, sorgt sich Behring um Betty. Diese ist davon sichtlich irritiert und fragt Behring schließlich, wie sie seine übertriebene Sorge zu verstehen hat - schließlich ist er in einer Beziehung. Helena belauscht das Gespräch und erfährt dabei, dass Betty und Behring sich vor einiger Zeit geküsst haben. Helena stellt Behring zur Rede, doch dieser beteuert, nichts mehr für Betty zu empfinden. Als jedoch plötzlich Bettys Leben bedroht wird, zeigt sich, dass er immer noch starke Gefühle für Betty hegt. Prof. Wehmann erklärt Wanda und Betty, dass er seine Leukämiebehandlung in den USA durchführen und Deutschland verlassen wird. Wanda und Betty sind gerade dabei, diese Information zu verarbeiten, als Lizzy unverhofft in das familiäre Gespräch platzt und so erfährt, dass Wehmann auch sie verlassen will. Talula versucht Lewandowski aus dem Weg zu gehen, da sie nach seiner Einladung zu einer Verabredung weiterhin die Befürchtung hat, er könne sich in sie verliebt haben. Doch sie muss gemeinsam mit ihm die Patientin Nadine Weyer versorgen, die nach dem Versuch, sich selbst die Lippen zu unterspritzen, mit angeschwollenem Mund in die Klinik kommt. Helena und Lizzy sehen sich unterdessen mit dem achtjährigen Laurenz Enger konfrontiert, der seit Tagen völlig außer Rand und Band ist und mit seiner Hyperaktivität auch vor der Karlsklinik keinen Halt macht. Letzte Folge der aktuellen Staffel "Bettys Diagnose".