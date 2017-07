Die Frau in Schwarz 2: Engel des Todes Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:10 Uhr | Horrorthriller HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Während des zweiten Weltkriegs werden Kinder aus London auf der Flucht vor deutschen Bombenangriffen aufs Land evakuiert. Eine Gruppe von acht Schulkindern kommt mit ihrer Direktorin Jean Hogg und der jungen Lehrerin Eve Parkins in das halb verfallene Dorf Crythin Gifford. Ziel ihrer Reise ist das verlassene Eel Marsh House. Sie ahnen nicht, dass hier vor vielen Jahren ein böser Geist sein Unwesen trieb. Die geheimnisvolle Frau in Schwarz versucht, die Kinder in ihren Bann zu ziehen. Eve erkennt die Gefahr und versucht zusammen mit dem Piloten Harry Burnstow, die Kinder vor dem Einfluss des Geistes zu beschützen. Original-Titel: The Woman in Black: Angel of Death Laufzeit: 115 Minuten Genre: Horrorthriller, CDN, USA, GB 2014 FSK: 12 Schauspieler: Eve Parkins Phoebe Fox Harry Burnstow Jeremy Irvine Jean Hogg Helen McCrory Dr. Rhodes Adrian Rawlins Die Frau in Schwarz Leanne Best Hermit Jacob Ned Dennehy Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets