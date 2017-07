Der letzte Bulle Heute | SAT.1 | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Nach Jahrzehnten im Dämmerschlaf öffnet Mick Brisgau plötzlich die Augen. Der Cop nimmt sofort wieder seinen Dienst auf, doch er muss schnell feststellen, dass sich in der Zwischenzeit einiges verändert hat. Trotzdem hat er seinen Spürsinn nicht verloren... Original-Titel: The Last Cop Untertitel: Die letzte Runde Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, D 2010 Regie: Michael Wenning Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Mick Brisgau Henning Baum Andreas Kringge Maximilian Grill Schwester Helga Imke Büchel Borchert Axel Gottschick Ulrike Semmert Martina Eitner Acheampong Jürgen Berschel Arnfried Lerche