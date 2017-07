Jim hat lange Zeit gebraucht, den Tod seiner Frau zu verarbeiten. Nun will er wieder nach vorne blicken und lässt sich auch aufgrund des Wunsches seiner Kinder auf ein Blind Date ein. Dort trifft er auf die frisch geschiedene und ebenfalls alleinerziehende Lauren. Dummerwiese verläuft die Verabredung alles andere als erhofft - die beiden Singles scheinen so gar keine Parallelen zu haben. Nachdem man sich höflich aber bestimmt verabschiedet hat, greift jedoch das Schicksal ein und so laufen sich Lauren und Jim in einem Familienhotel im fernen Afrika erneut über den Weg. Nach und nach kommen sich die beiden Sturköpfe doch noch näher...