Der letzte Bulle Heute | SAT.1 | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ein Toter beim Paintball: Der Workshop der Bankmanager endet in einer polizeilichen Ermittlung, bei der Mick gleich mehrere der Teilnehmer unter Verdacht hat. Der Ermordete wusste offenbar Dinge, die manch anderer lieber unter den Teppich kehren wollte... Original-Titel: The Last Cop Untertitel: Überlebenstraining Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, D 2010 Regie: Michael Wenning Folge: 3 FSK: 12 Schauspieler: Michael "Mick" Brisgau Henning Baum Andreas Kringge Maximilian Grill Tanja Haffner Proschat Madani Lisa Brisgau Floriane Daniel Isabelle Brisgau Luise Risch Martin Ferchert Helmfried von Lüttichau Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets