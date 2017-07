Was können wir in 100 Tagen erreichen? Wozu sind wir fähig, wenn wir uns über drei Monate intensiv auf ein bestimmtes Ziel vorbereiten? Die Protagonisten dieser Sendung hegen schon länger einen großen Wunsch, dessen Erfüllung anfangs noch in weiter Ferne scheint. Mit Experten an der Seite, fällt zu Beginn der Experiments der Startschuss zu einem intensiven Training, bei dem es darum geht, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern und persönliche Hürden zu überwinden.