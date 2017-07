Ein Chef zum Verlieben Heute | Pro7 | 20:15 - 22:10 Uhr | Liebeskomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Die Anwältin Lucy (Sandra Bullock) muss sich 24 Stunden am Tag um das Privatleben ihres leichtlebigen Chefs George Wade (Hugh Grant) kümmern. Schließlich wirft sie das Handtuch. Doch als sie merkt, dass George sich an ihre Nachfolgerin heranmacht, verspürt Lucy eine unprofessionelle Eifersucht. Original-Titel: Two Weeks Notice Laufzeit: 115 Minuten Genre: Liebeskomödie, USA, AUS 2002 FSK: 12 Schauspieler: Lucy Kelson Sandra Bullock George Wade Hugh Grant June Carver Alicia Witt Ruth Kelson Dana Ivey Larry Kelson Robert Klein Meryl Brooks Heather Burns