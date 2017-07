Orange is the New Black Heute | ZDF neo | 23:50 - 00:45 Uhr | Dramaserie Infos

In Litchfield hat sich die Machtverteilung verändert. Piper genießt ihren Aufstieg, während die Konflikte zwischen den Gangs zunehmen. Der Besuch der Kinder am Muttertag im Gefängnis sorgt für eine ausgelassene Stimmung. Red hat sich von ihren Verletzungen erholt und bekommt Miss Rosas Bett zugeteilt. Pipers Plan ist erfolgreich, sodass Alex wieder in Sicherheit ist. 13 Folgen der dritten Staffel werden donnerstags in Doppelfolgen ausgestrahlt. Die Folgen der Serie "Orange is the New Black" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. Original-Titel: Orange Is the New Black Untertitel: Muttertag Laufzeit: 55 Minuten Genre: Dramaserie, USA 2015 Folge: 1 Schauspieler: Piper Chapman Taylor Schilling Suzanne "Crazy Eyes" Warren Uzo Aduba Tasha "Taystee" Jefferson Danielle Brooks Sam Healy Michael Harney Gloria Mendoza Selenis Leyva Nicky Nichols Natasha Lyonne