Krieg der Welten 2 - Die nächste Angriffswelle Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Der Albtraum will für die Menschen einfach nicht enden: Zwei Jahre, nachdem die Erde knapp der Zerstörung durch die Außerirdischen vom Mars entgangen ist, läuten die Aliens einen weiteren Angriff ein. Doch die Menschen haben sich mittlerweile die Alientechnologie angeeignet und schlagen zurück. Original-Titel: War of the Worlds 2: the Next Wave Laufzeit: 105 Minuten Genre: , USA 2008 FSK: 12 Schauspieler: George Herbert C. Thomas Howell Pete Christopher Reid Victoria Reed Kim Little Gorman Jonathan Levit Sissy Danna Brady Shackleford Darren Dalton