Kuriose und überraschende Fragen stehen im Fokus der Quizshow mit Johannes B. Kerner. Zwei prominente Teams liefern sich einen amüsanten Wettkampf beim Beantworten der schrägen Fragen. In der aktuellen Ausgabe kämpfen ein Männerteam und ein Frauenteam um die richtigen Antworten. Jorge González, Joachim Llambi und Kayar Yanar treten an gegen Ilka Bessin, Gloria von Thurn und Taxis und Natalia Wörner. Johannes B. Kerner stellt besondere Menschen, ungewöhnliche Orte und allerlei Kurioses vor: live im Studio oder in unterhaltsamen Einspielern. Die angeregten Diskussionen und witzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreu dem Motto: Da kommst Du nie drauf! Die dritte Ausgabe "Da kommst Du nie drauf!" wird am Donnerstag, 27. Juli 2017, um 20:15 Uhr ausgestrahlt.