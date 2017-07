Juni 1914: Die 14-jährige Oda von Siering kehrt zu ihrer Familie an die baltische Ostseeküste zurück, eine entlegene Provinz des Zarenreiches, in der Deutsche, Russen und Esten einander misstrauisch beäugen. Oda begleitet die sterblichen Überreste ihrer Mutter, mit der sie bis zu deren Tod in Berlin lebte. Auf Poll, dem Gut der deutschbaltischen Adelsfamilie, trifft das temperamentvolle Mädchen auf eine Gesellschaft, die inmitten eines ausgehöhlten Idylls ihrem Zusammenbruch entgegengeht. Ihr Vater Ebbo, ein verschrobener Arzt und Hirnforscher, widmet sich fanatisch seinen von der akademischen Lehre missachteten Studien; ihre Tante Milla ist in eine Affäre mit dem schroffen Verwalter Mechmershausen verstrickt; Cousin Paul, junger Kadett der russischen Armee, macht der herablassenden Verwandten ungeschickt den Hof. Als Oda in einem verlassenen Nebengebäude einen von zaristischen Truppen schwer verwundeten estnischen Anarchisten findet, entscheidet sie sich kurzerhand, ihm zu helfen. Obwohl die Entdeckung des namenlosen Verletzten, der sich nur "Schnaps" nennt, dramatische Konsequenzen für ihre Angehörigen und sie selbst haben könnte, verbirgt sie ihn mitten auf dem Gut Poll, um ihn heimlich gesundzupflegen. Wann immer sie es einrichten kann, flieht sie aus der erdrückenden Enge des Familienlebens zum geflohenen Sträfling und verbotenen Autor, der all ihr kindliches Sehnen nach einem Leben voll Romantik und Gefahr befeuert. Doch "Schnaps" plant, das Gut Poll so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Allerdings rechnet er nicht mit der Glut und Wucht der Gefühle einer leidenschaftlichen Halbwüchsigen, die mit ihrer ganzen Welt brechen möchte, bevor die Welt sie bricht. In der Hitze des estnischen Sommers spitzen sich die Konflikte auf dem Gut Poll unausweichlich zu, bis es um nichts weniger geht als um Leben und Tod. Mit imposanten Bildern schlägt der Regisseur Chris Kraus ("Vier Minuten") ein fast vergessenes Kapitel der europäischen Geschichte auf, vor dessen Hintergrund die Liebe einer einst bekannten, heute weitgehend vergessenen Schriftstellerin Oda Schaefer (1900 - 1988) aufleuchtet. Sie war für ihre Naturlyrik und Werke wie "Die Windharfe" berühmt. "Poll" basiert lose auf ihren Memoiren, in denen Oda Schaefer ihren Kindheitsbesuch in der russischen Ostseeprovinz Estland kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs schildert.