Das Leben der Anderen Heute | RBB | 22:15 - 00:25 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ost-Berlin, November 1984: Der Stasi-Hauptmann Wiesler spioniert den Schriftsteller Georg Dreyman und dessen Lebensgefährtin, die Theaterschauspielerin Christa-Maria Sieland, aus. Sein Auftrag stürzt Wiesler zusehends in einen moralischen Konflikt. Durch die Beschäftigung mit dem Leben dieser "anderen" Menschen, lernt er Werte wie freies Reden und Denken kennen, die ihm bislang fremd waren. Original-Titel: The Lives of Others Laufzeit: 130 Minuten Genre: Drama, D 2006 Regie: Florian Henckel von Donnersmarck FSK: 12 Schauspieler: Hauptmann Gerd Wiesler Ulrich Mühe Georg Dreyman Sebastian Koch Christa-Maria Sieland Martina Gedeck Oberstleutnant Prof. Anton Grubitz Ulrich Tukur Minister Bruno Hempf Thomas Thieme Albert Jerska Volkmar Kleinert Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets