Men in Black 2 Heute | VOX | 20:15 - 22:00 Uhr | SciFi-Komödie HumorActionSpannungGefühlEffekte

Mehr Termine Inhalt Agent K ist vor Jahren ausgestiegen und ließ seine Erinnerungen löschen. Als ein diabolisches Alien in Gestalt der verführerischen Serleena (Lara Flynn Boyle) auftaucht, um das mächtige Licht von Zartha zu finden, braucht Agent J dringend die Hilfe seines alten Partners. Denn nur der weiß, wo sich das Licht befindet. Original-Titel: Men in Black II Laufzeit: 105 Minuten Genre: SciFi-Komödie, USA 2002 Regie: Barry Sonnenfeld FSK: 12 Schauspieler: James Edwards / MiB-Agent J (Jay) Will Smith Kevin Brown / MiB-Agent K (Kay) Tommy Lee Jones MiB Chef Z (Zed) Rip Torn Laura Vasquez Rosario Dawson Serleena Lara Flynn Boyle Scrad / Charlie Johnny Knoxville