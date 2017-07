Taras Welten Morgen | ORF 1 | 04:35 - 05:00 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Tara muss einen herben Rückschlag einstecken: Im Supermarkt begegnet ihr zufällig Pammy, die sie auch anspricht. Tara wird klar, dass sie wieder einen Filmriss hatte. Sie beschließt, ihrer Familie vorläufig nichts davon zu erzählen. Unglücklicherweise wartet Buck nur auf eine Gelegenheit, wieder die Kontrolle zu übernehmen. In der Zwischenzeit präsentiert Charmaine stolz ihren Verlobungsring und bittet Tara, vorübergehend bei ihr einziehen zu dürfen. Original-Titel: United States of Tara Untertitel: Buck in Love Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2010 Regie: Craig Zisk Folge: 2 FSK: 12 Schauspieler: Tara Gregson Toni Collette Max Gregson John Corbett Charmaine Craine Rosemarie DeWitt Marshall Gregson Keir Gilchrist Kate Gregson Brie Larson Lynda P. Frazier Viola Davis Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets