Endlich scheint sich Tara gefangen zu haben, es geht ihr nun schon seit Monaten gut. Doch durch den Selbstmord ihres Nachbars scheint bei ihr etwas ausgelöst worden zu sein. Als sie mit Max in einem Bierlokal ist, wird Max von der Kellnerin angeflirtet. Kurz darauf verwandelt sich Tara wieder in Buck, und geht erneut in das Lokal, um sich nun an die Kellnerin heran zu machen.