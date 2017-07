Betty und Dr. Behring liefern sich auf dem Weg zur Klinik ein Fahrrad-Wettrennen. Als ein Mann vor ihnen auf der Straße zusammenbricht, müssen sie schnell handeln. Sie retten ihm das Leben - doch nach dem Herzinfarkt erkennt der Patient namens Heiner Franke seine Frau nicht mehr und hält sie für eine Doppelgängerin. Lizzy weiß derweil nicht, wie sie mit Prof. Wehmann umgehen soll. Sie kümmert sich zudem um die junge Schauspielerin Anne Hollmann, die mit verletztem Fuß in die Karlsklinik kommt. Nach kurzer Behandlung möchte Helena von Arnstett die Patientin wieder entlassen, als plötzlich Annes Stimme weg ist. Marlene Franke, die Ehefrau von Heiner, ist mittlerweile völlig verzweifelt und befürchtet, ihren Mann zu verlieren. Seinen Sohn erkennt Heiner sofort, doch seine Frau ist ihm völlig fremd. Betty und Dr. Behring suchen gemeinsam nach den Ursachen. Zudem liefern sie sich einen Wettstreit, um zu klären, ob Schwestern oder Ärzte die größeren Kompetenzen besitzen. Helena missfällt die Tatsache, dass die beiden so viel Zeit miteinander verbringen. Betty setzt sich zudem mit Prof. Wehmann auseinander, und ihr wird klar, dass sie ihren Vater verlieren könnte, wenn sie ihm eine Rückenmarkspende verweigert. Talula muss ihren ersten Dienstplan erstellen. Nicht ganz einfach - besonders nicht, da sie immer wieder von Lewandowski gestört wird. Hat er sich etwa in sie verliebt?