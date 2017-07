Ende des 19. Jahrhunderts in Alaska: Es ist die Zeit des legendären Klondike-Goldrausches. Mit einer Herde Rinder erreicht Jeff Webster aus Wyoming die Kleinstadt Skagway, die überfüllt ist mit Goldgräbern und von dem skrupellosen Geschäftemacher Gannon beherrscht wird. Der beschlagnahmt willkürlich Websters Herde, lässt ihn verhaften und will ihn an den Galgen bringen. Die Saloonbesitzerin Ronda Castle, die ein Verhältnis mit Gannon hat, befreit Webster und heuert ihn an, ihre Herde von Skagway in die Goldgräberstadt Dawson zu bringen. Der kürzeste Weg nach Dawson führt jedoch über den berüchtigten Todespass. Webster hat keine Wahl und wagt die gefährliche Überquerung der Berge. Schließlich will er rechtzeitig in Dawson sein, um sich dort die Schürfrechte an einer lukrativen Goldmine zu sichern. Doch Gannon ist ihm dicht auf den Versen und versucht ihm die Herde abzujagen. "Über den Todespass" ist ein spannender Western von Anthony Mann. James Stewart spielt einen pragmatischen, misstrauischen Antihelden, der sich nicht ganz freiwillig in den Dienst der Gemeinschaft stellt und dem Westernmythos entsprechend als heroischer Gründer fungiert. "Über den Todespass" entstand vor der Kulisse des kanadischen Jasper-Nationalparks.