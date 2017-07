Her Heute | ARTE | 20:15 - 22:10 Uhr | Liebesdrama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Einzelgänger Theodore (Joaquin Phoenix) verliebt sich in sein neues Compterbetriebssystem mit Sprachfunktion. Die virtuelle Liebe hat ihre Tücken... "Being John Malkovich"-Macher Spike Jonze gewann für diese smarte Hipster-Lovestory 2.0 verdient den Drehbuch-Oscar. Laufzeit: 115 Minuten Genre: Liebesdrama, USA 2013 FSK: 12 Schauspieler: Theodore Joaquin Phoenix Amy Amy Adams Catherine Rooney Mara Blind Date Olivia Wilde Paul Chris Pratt Charles Matt Letscher