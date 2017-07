Der Gemüsebauer Behr ist einer der größten in Deutschland und produziert Eisbergsalat im Akkord. Knapp 400.000 Stück werden täglich geerntet, rund 500 pro Minute. Zwischen Ernte und Auslieferung dürfen maximal 24 Stunden liegen. Wer in den Supermärkten Eisbergsalat kauft, hat mit großer Wahrscheinlichkeit das Gemüse des Bauern Behr aus dem niedersächsischen Seevetal in der Hand.