Jo Hiller steht auf der Insel Rügen in Binz an der Seebrücke und interviewt interessante Rüganer. Zudem kocht ein bekannter Koch in der mobilen NDR Küche ein typisches Inselgericht. Eine weitere Folge des neuen Live-Formats zeigt das NDR Fernsehen am 26. Juli 2017. Dann ist Jo Hiller zu Gast auf Sylt.