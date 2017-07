Jack und Jennifer sind entsetzt: An Bord ihres Segelbootes wütet ein Feuer, sie drohen in der Karibik zu sinken. Während sich Jennifer und Skipper Manuel es mit einem Floß auf eine Insel schaffen, treibt Jack tagelang im Meer, bis er verwundet am Inselstrand liegt. Während die drei auf Rettung hoffen, geraten die beiden Männer immer wieder aneinander.