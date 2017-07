Beim Zubereiten ihres Frühstücks erleidet Clara Brand in ihrer Küche einen tödlichen Stromschlag. Vom Küchengerät, das den Stromschlag verursacht hat, aber fehlt jede Spur. Clara kannte sich mit Elektrogeräten aus. Sie hat ein Café betrieben, in dem Kunden kaputte Geräte reparieren lassen können. In Verdacht gerät ein radikaler Umweltaktivist.