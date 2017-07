In einem erbitterten Kampf um die Republik stemmen sich die Barbaren mit aller Kraft gegen die Vorherrschaft der Römer. Die erste große Allianz unter der Führung Hannibals zieht über die Alpen in Richtung der Hauptstadt des Römischen Reichs. Doch so viele Schlachten er mit seinen Truppen auf der Reise auch gewinnt, am Ende muss Hannibal eine kriegsentscheidende Niederlage einstecken. Nun ist der Weg frei für die Römer, die sich mit brutaler Härte an Hannibals Kämpfern rächen.