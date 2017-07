Die Bachelorette hat nun die Wahl zwischen fünf Männern. Was die Herren nicht ahnen: Bevor es zurück nach Deutschland geht, schickt die Junggesellin einen der Männer frühzeitig nach Hause. In Deutschland entscheidet sich, welche der vier Familien am besten zur Bachelorette passt. Dabei kommt die begehrte Dame allen vier Herren so nah, dass eine Trennung schwerer fällt denn je.